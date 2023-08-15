تنسيق كلية التجارة جامعة الزقازيق بمجموع درجات 305.5 للمرحلة الأولى

يمكن للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعات من المقيمين بمحافظة الشرقية وخارجها، التقديم بعدد من الكليات المختلفة، بعد الإعلان عن تنسيق كلية التجارة جامعة الزقازيق 2023-2024، بحسب مجموع درجاتهم التي تؤهلهم للالتحاق بالدراسة.

وترصد «الوطن» تنسيق كلية التجارة جامعة الزقازيق 2023-2024 بمحافظة الشرقية، المتاحة أمام جميع الطلاب والطالبات خريجي الثانوية العامة من الشعب العلمي «رياضيات-علوم» والأدبي، وهي متاحة لطلاب الشعبة الأدبي المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات.

تنسيق كلية التجارة جامعة الزقازيق 2023-2024

وأعلنت وزارة التعليم العالي عن تنسيق كلية التجارة جامعة الزقازيق 2023-2024 وإمكانية الالتحاق بها من خلال تحديد مجموع درجات 305.5 درجة والتي تؤهل الطالب للالتحاق بالكلية كحد أدنى للقبول بالكلية وفقا للتنسيق.

وعلى الطالب تجهيز المستندات التالية للتقديم:

- أصل شهادة ميلاد للالتحاق بكلية التجارة جامعة الزقازيق.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

- بطاقة الترشح للكلية التي قدم بها وسجل الرغبات مسبقا قبل الإعلان عن تنسيق الكلية.

قائمة بكليات جامعة الزقازيق

وتضم جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، عددا من الكليات النظرية، مثل كلية الآداب والتجارة والحقوق، بينما تضم عددا من الكليات العملية مثل الطب البشري والهندسة والصيدلة وقائمة من الكليات متاحة للطلاب.