كاتبة صحفية: القمة الثلاثية تؤكد أهمية القضية الفلسطينية لمصر

قالت هند الضاوي، الكاتبه الصحفية، إن التنسيق الدائم بين الدول الثلاث مهم لمناقشة القضية الفلسطينية، خاصًة مع تدهور الوضع العالمى والإقليمي، ومع تصاعد التحركات الإسرائلية للضفة الغربية، واحتمالية امتداد الصراع بين إسرائيل وعدة جبهات أخرى، وانعكاس ذلك على فلسطين.

اجتماع مصر مع السطة الفلسطينية لأنهاء الإنقسام

أضافت الكاتبة الصحفية، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، مصر منذ فترة اجتمعت بالسلطة الفلسطينية والفصائل من أجل التوحيد وإنهاء الأنقسام، وكان هناك نقاط مهمة تم الموافقه عليها، ومن المهم عرضها على ملك الأردن، ووصول إلى نقطة تفاهم، لفرض القضية الفلسطينة على أولويات هذا العالم.

القضية الفلسطينية هي القضية الأم

تابعت «الضاوي»، الحديث مع المجتمع حول القضية الفلسطينية المركزية والقضية الأم، لأن تدهور الوضع الفلسطيني ينعكس على الأقليمية والدولية، لذلك لا يمكن أن يكون هناك أي صراع أهم من القضية الفلسطينية.