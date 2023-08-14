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كاتب صحفي: مدينة العلمين لها مستقبل مشرق

كتب:

مريم جاد
07:38 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
الكاتب الصحفي أشرف العشري

الكاتب الصحفي أشرف العشري

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إن مدينة العلمين الجديدة، تلعب دورا كبيرا في الارتقاء باسم الدولة المصرية، مُشيرًا إلى أن هذه المدينة ستكون بؤرة اهتمام المنطقة بالكامل، وستضاهي مكانتها مدينة شرم الشيخ دوليا وعربيا.

أهمية مدينة العلمين الجديدة

وأكد «العشري» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «إكسترا اليوم» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مدينة العلمين لها مستقبل مشرق، وستكون عنصر جاذب على المستوى الدولي والإقليمي، وستغير من المستوى السياحي في منطقة البحر المتوسط لما بها من أنشطة مختلفة وجذابة.

استقبال المؤتمرات الدولية

وأضاف أن مدينة العلمين الجديدة، مكان مناسب للغاية من أجل استقبال المؤتمرات الدولية والعربية، حيث يتوفر بها كل المقومات التي تؤهلها لذلك.

واختتم:« مدينة العلمين بموقعها الفريد وبنيتها التحتية المُطورة أصبحت في مقدمة المدن المصرية المؤهلة لاستقبال المؤتمرات الدولية».

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بقلم مريم جاد