أعلنت جامعة سوهاج مصروفات المدينة الجامعية بجامعة سوهاج للعام الدراسي 2023-2024، عبر موقعها الإلكتروني، للطلاب الراغبين بالإقامة بالمدينة الجامعية للطلاب الجدد، من الملتحقين بكليات الجامعة من خارج محافظة سوهاج، ومن المراكز البعيدة جغرافيا عن سوهاج، وهي طما وطهطا ودار السلام وجهينة وجرجا والبلينا والمنشاة، بينما تستثنى مراكز أخميم والمراغة وسوهاج وساقلتة، مع تقديم مايثبت محل السكن منذ أكثر من عام.

مصروفات المدينة الجامعية بجامعة سوهاج للعام الدراسي 2023-2024

وتنشر «الوطن» مصروفات المدينة الجامعية بجامعة سوهاج للعام الدراسي 2023-2024 لمتابعيها بإطار خدماتها المتعددة ليتمكن الطلاب من التقديم وهي كالتالي:

- رسوم الإقامة الشهرية للطالب بدون تغذية بمبلغ 150 جنيهًا شهريًا، بينما رسوم الإقامة الشهرية للطالب بالتغذية بمبلغ 350 جنيهًا شهريا.

رابط التسجيل بالمدن الجامعية بجامعة سوهاج

وحددت جامعة سوهاج خطوات التسجيل بالمدن الجامعية كالتالي:

- التسجيل الالكتروني وفقًا للمواعيد المحدد لجامعة سوهاج من هنا.

- الاستعلام عن نتيجة القبول الكترونيا.

- اجتياز الكشف الطبي.

- إنهاء إجراءات التسكين وسحب طلب الاقامة الورقي.

تقديم المدينة الجامعية بجامعة سوهاج

وتشمل مصروفات المدينة الجامعية بجامعة سوهاج للعام الدراسي 2023-2024 ما يلي:

- طلب إقامة وقدره 50 جنيها.

- طابع المدينة الجامعية بقيمة 10 جنيهات.