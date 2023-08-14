العقوبة القانونية حال اكتشاف تزييف حسابك أو بيانات باسمك على الإنترنت

يتفاجأ العديد من المواطنين باكتشافهم صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تحمل اسمه وصوره وهو لا يمتلكها، ولم يصدر منه الموافقة على إنشائها من الأساس، ويتم استغلالها في نشر معلومات ونسبها لهؤلاء الذين تم استغلال بياناتهم دون الرجوع إليهم.

محام يوضح العقوبة

كشف حازم محمد، المحامي، عقوبة تزييف حساب أو بيانات على مواقع السوشيال ميديا، خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن»، حيث أوضح قائلاً: «انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات إنشاء الحسابات الإلكترونية الوهمية من عناصر أو أفراد مجهولة لاستخدامها في عمليات نصب، إلا أن القانون جرم عملية إنشاء حساب إلكتروني وهمي ومزور فقد كفل القانون 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات عملية حماية حسابات الأشخاص من التزوير عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

وأضاف الخبير القانوني أن عقوبة مرتكبي جريمة إنشاء حساب وهمي على «السوشيال ميديا» ونسبته زورا إلى شخص طبيعي تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لمن تسول له نفسه أنشاء حساب خاص ونسبه زورا إلي آخر وشدد العقاب للحبس لمدة لا تقل عن سنة متي نشر الجاني في الحساب أموراَ تسيء إلي المنسوب له الموقع ثم حول الجريمة من جنحة إلي جناية عقوبتها السجن متي كان المجني عليه شخص اعتباري عام ونسبت الأمور المسيئة إليه.

الحبس وغرامة 300 ألف جنيه

واستكمل أن المادة 24 نصت على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فتكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه».