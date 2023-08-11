تجديد حبس المتهم بالاتجار في المخدرات بالمنوفية.. اعرف العقوبة القانونية

جدد قاضي المعارضات بالمنوفية، حبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة الاتجار في 4.800 كيلوجرام من مخدرات الحشيش، وكمية أخرى من مخدر الهروين، وبندقية خرطوش.

وكانت جهات التحقيق، أمرت خلال جلسة التحقيق السابقة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت ضباط المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية، أوضح ماهر عبد الرحيم، المحامي، لـ«الوطن» أن المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن «عقوبة الاتجار في المخدرات داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه».

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد قام رجال الشرطة بضبط المتهم داخل مسكنه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 4.800 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين، وبندقية خرطوش، وطلقات لذات العيار.

وتم اقتياد المتهم، إلى قسم الشرطة وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ200 ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.