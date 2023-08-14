يهتم طلاب الجامعة المستجدون، الذين ظهرت لهم نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، والمقبولون بجامعة القاهرة، بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، ويبدأون بمعرفة تفاصيل السكن بالمدن الجامعة لما يوفره من الوقت والراحة والأمان، لذا نستعرض مصروفات المدينة الجامعية بجامعة القاهرة للعام الدراسي 2023-2024.

مصروفات المدينة الجامعية بجامعة القاهرة للعام الدراسي 2023-2024

وفيما يتعلق بمصروفات المدينة الجامعية بجامعة القاهرة للعام الدراسي 2023-2024، ذكرت جامعة القاهرة عبر موقعها الرسمي، أنه يحدد المقابل الشهري للإقامة بالمدينة الجامعية، بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، بعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختص.

برامج جديدة بجامعة القاهرة

واستحدثت جامعة القاهرة عددا من البرامج الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، بواقع 17 برنامجا أكاديميا في 11 كلية ضمن المرحلة الأولى بالمقر الجديد لجامعة القاهرة الأهلية المُقرر إنشاؤها بمدينة الأقصر، إضافة إلى الموافقة على إنشاء برنامج البكالوريوس في علوم وتكنولوجيا البيئة بكلية العلوم.

برامج الدبلومات والماجستير بجامعة القاهرة

كما استحدثت عدة دبلومات وبرامج ماجستير بكلية الآداب بنظام الساعات المعتمدة، وهما الدبلوم المهني في إدارة مشروعات التحول الرقمي بقسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات «نظام التعليم المدمج»، والدبلوم المهني في الترجمة التخصصية، ودبلوم الترجمة التخصصية «برنامج بيئي تخصصي» في إدارة الأعمال باللغة الفرنسية، وبرنامج الماجستير في الترجمة التخصصية باللغة الفرنسية بقسم اللغة الفرنسية وآدابها.

كما استحدثت دبلومات وبرامج ماجستير بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهي الدبلوم المهني البيئي في إدارة وتنمية الموارد المالية للمؤسسات، وبرنامج الماجستير الأكاديمي في الحوكمة ومكافحة الفساد.