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«حياة كريمة» تبدء تدريبات التأهيل لملتقى توظيف «فرصة حياة» غدا

كتب:

محمد أباظة
10:05 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
ملتقى توظيف حياة كريمة

ملتقى توظيف حياة كريمة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، بدء تدريبات التأهيل لملتقى توظيف «فرصة حياة»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، غدا.

وأوضحت مؤسسة حياة كريمة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن التدريب سيكون في مقر قاعة تحيا مصر بكلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها، بينما في محافظة الدقهلية سيكون في النادي الاجتماعي باستاد المنصورة.

ملتقى «فرصة حياة»

وتابعت «حياة كريمة» أن التدريبات ستكون على مدار 3 أيام، وهى كالتالي:

- اليوم الأول يوم 15 أغسطس للتعريف على أهم البرامج التي تحتاج لها أي وظيفة.

- اليوم الثاني يوم 16 أغسطس للتعرف على طريقة كتابة السيرة الذاتية، والتعريف بأهم الوظائف المستقبلية، وكيفية تأدية المقابلات الشخصية باحترافية.

- اليوم الثالث سيكون يوم 17 أغسطس للتعريف على طريقة التسويق لمهارات وإمكانيات المتقدمين على الوظائف، وكذلك تحسين مهارات العرض الخاصة بهم.

شهادات للحضور

وأكدت مؤسسة «حياة كريمة» على أنه سيتم توفير شهادات تقدير للحضور في ورش العمل.

وتستهدف مبادرة حياة كريمة توفير كل الخدمات التنموية والخدمية للأهالي في مختلف المحافظات والقرى النائية، وكذلك دعم وتمكين الشباب منها في مختلف المجالات والتخصصات.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.