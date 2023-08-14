المستشار السابق لـ«الصحة العالمية» يكشف مخاطر متحور «EG5»

قال الدكتور وائل صفوت، المستشار السابق لمنظمة الصحة العالمية، إن الفيروسات تتحور لكي تكون قادرة على مواجهة اللقاحات، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة على مستوى العالم، ومنظمة الصحة العالمية منذ أزمة كورونا، بدأت تستعد لمواجهة أي وباء، حتى لا يحدث ما حدث مع أزمة كورونا التي أدت لحالة إغلاق عالميًا، معقبًا: «العالم ما قبل كورونا، بالتأكيد يختلف عن العالم بعد كورونا».

الفيروس مكون من خلية واحدة ويتحور بصورة سريعة

وتابع «صفوت»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «TEN»، مساء الاثنين، أن الفيروس مكون من خلية واحدة، ويتحور بصورة سريعة، ما يؤدي إلى وجود سلالات مختلفة، وبعض هذه السلالات قد يكون أعلى فتكًا، والبعض الآخر قد يكون أقل فتكاً.

تحور كبير في فيروس كورونا

ولفت إلى أن هناك تحور كبير في فيروس كورونا، وهناك تغيير كبير في اللقاحات بصفة مستمرة لمواجهة هذه التحورات، مشيرًا إلى أن EG5 عبارة عن سلالة متحورة من كورونا، ومشكلة هذه السلالة قدرته على الانتشار، وأعراض هي أعراض كورونا العادية، وهذه السلالة انتقلت من الصين إلى أمريكا، ولم تصل مصر أو أي دولة عربية حتى الآن.