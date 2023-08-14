أسعار الذهب تعاود الانخفاض.. «لو بتفكر تشتري اعرف عيار 21 بكام»

تشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار في الأيام الأخيرة، ما بين الارتفاع والانخفاض، إلا أنه هناك بشرى سارة للراغبين في الشراء، فقد انخفضت أسعار الذهب اليوم بشكل كبير بعد أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 2400 جنيه، ليصل اليوم 2260 جنيها، قبل احتساب المصنعية والدمغة والضريبة، وفقا للأسعار اللحظية المعلنة من قبل الشعبة.

أسعار الذهب اليوم

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم، وفقا للأسعار اللحظية المعلنة من قبل الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في ختام تعاملات اليوم 14-8-2023، حتى كتابة هذا التقرير، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، 2583 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً، 2260 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند آخر تحديث 1937جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 عند آخر تحديث 1511 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18080 جنيها.

سعر الأوقية اليوم

سجل سعر الأوقية اليوم 1912 دولار.

سبب التغيرات المتسارعة في أسعار الذهب

وذكرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن التغيرات المتسارعة في أسعار الذهب، ترجع إلى الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهب، لا سيما في ظل عدم تناسب المعروض مع حجم الطلب، مشيرة إلى أن خبراء الاقتصاد يترقبون زيادة أسعار الذهب بالأسواق العالمية في الفترة المقبلة، لا سيما في ظل فقدان الثقة في أداء الدولار وارتفاع معدلات التضخم بالأسواق الأمريكية.