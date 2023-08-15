دوي صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا

دوت صافرات الإنذار، فجر اليوم الثلاثاء، للتحذير من غارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا، بما فيها العاصمة «كييف»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، شبه السفير الأوكراني لدى برلين، أليكسي ماكييف، التقييد المحتمل لمدى صواريخ « » الألمانية بعيدة المدى، بمنع فريق كرة القدم من دخول نصف الملعب الخاص بالخصم أو تنفيذ ركلات الترجيح، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مستشار أوكراني سابق: زيلينسكي سيخسر نفوذه السياسي عبر «واشنطن»

وفي وقت سابق، قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي سيواجه خريفا صعبا، مشيرا إلى أن عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بسبب نجله هانتر قد يؤدي إلى ذلك.

ولا يستبعد سوسكين الاستقالة الوشيكة لرئيس الإدارة الحالي، فولوديمير زيلينسكي، مضيفا أن الرئيس سيخسر نفوذه السياسي عبر «واشنطن» بالتحديد.وتوقع المستشار الأوكراني، رفض مجلس «الشيوخ» الأمريكي تقديم حزمة أخرى من المساعدات إلى أوكرانيا في الخريف، ما سيؤدي إلى استقالة الرئيس الأوكراني.

دبلوماسي روسي: «واشنطن» تأمل باستمرار أزمة أوكرانيا لفترة طويلة

من جانبه، قال السفير الروسي لدى الولياات المتحدة، أناتولي أنطونوف، في تعليق على تخصيص «واشنطن» حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، إن «كييف» تستخدمها ضد المواقع المدنية والمدنيين، مضيفا إن الولايات المتحدة تأمل باستمرار الأزمة الأوكرانية لفترة طويلة.

وأشار أنطونوف، إلى أن الولايات المتحدة تغرق أكثر فأكثر في المواجهة مع «موسكو» بأيدي أوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، قال السفير أنطونوف، إن «واشنطن» تستغل رئاستها لمنتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، المعروف اختصارا باسم «أبيك» بتسييس المناقشات، وأشار الدبلوماسي الروسي، في منشور للسفارة الروسية بالولايات المتحدة، عبر «تليجرام»، إلى أن إضافة الملفات غير المناسبة إلى جدول الأعمال.

وأضاف أنطونوف، أن روسيا ترصد حالات كثيرة لرفض اتصال «موسكو» بالجلسات الرئيسية للمنتدى عبر الفيديو.