آخر موعد لاستلام ملفات طلاب الصف الأول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بالمنوفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن يوم الخميس المقبل، 17 أغسطس، هو آخر موعد لاستلام ملفات الأوراق المطلوبة للتقدم للصف الأول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية للعام الدراسي 2023-2024، لطلاب محافظات المنوفية والغربية والشرقية، الذين اجتازوا جميع الاختبارات وتم قبولهم بالمدرسة للعام الدراسي 2023-2024.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عبر منشور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على الطلاب الجدد بالصف الأول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، ما يلي:

- في حالة التخلف عن الموعد يعتبر ولي الأمر متنازلا عن حق نجله في التقديم

- يجب على الطالب قبل الحضور التسجيل على موقع وزارة التربية والتعليم «تنسيق» وإحضار ما يثبت ذلك ورقيا أو لقطة شاشة بإتمام التسجيل.

رابط تنسيق المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام الدراسي 2023- 2024

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن لينك رابط تنسيق الصف الأول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية للعام الدراسي 2023 - 2024 من هنــــــــــــــا

شروط التقديم للمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

وتشمل شروط التقديم للمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن يكون الطالب مصري الجنسية، حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو الأزهرية للعام الحالي، وأن يكون عمره في أول أكتوبر 2023 لا يزيد عن 18 عامًا.

ويجب على الطالب اجتياز اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية، وأن يكون لائقًا طبيًا، وأن يقدم الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة في نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة.