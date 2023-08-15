خطة التنمية الشاملة تغير وجه مطروح.. طرق وكباري لتسهيل فرص الاستثمار

اهتمام غير مسبوق لقيته محافظة مطروح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضعها على طريق التنمية الشاملة، التي تعود بالنفع الاقتصادي والاستثماري على سكان المحافظة، وتوفر أكبر قدر من الوظائف للشباب، وفي سبيل ذلك، نفذت الدولة خطة لتطوير الطرق والكباري، لتسهيل فرص الاستثمار وتحسين جودة حياة السكان.

اهتمام الدولة بملف النقل والطرق والكباري في مطروح

تضمّنت خطة التنمية الشاملة، التي نفذتها الدولة في مطروح بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطويرا شاملا للطرق والكباري، حيث سارت الدولة بخطوات جادة لتنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق «سيوة - مطروح» كخطوة نحو تطوير الطريق بطول 300 كيلومتر، من خلال إقامة الطريق المقابل خرسانيًا، لتحمل حمولات السيارات الثقيلة في الاتجاه من سيوة إلى مطروح، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.

ونفذت الدولة توسعة الطريق الموازي ورصفه بالأسفلت من خلال الهيئة العامة للطرق، ومن المقرر الانتهاء من إنشاء الطريق خلال النصف الأول من عام 2024، حيث يتم تنفيذ الطريق بعرض 16 مترا، وسمك خرسانة 30 سنتيمترا، وطبقة أساس 10 سنتيمترات، ومواز للطريق.

انتهت الدولة من تنفيذ شبكة الطرق الداخلية بمدن ومراكز المحافظة الثمانية، بداية من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا وواحة سيوة، وبلغ إجمالي الطرق الداخلية المرصوفة 360 كيلومترا، بتكلفة نصف مليار جنيه، كما جرى الانتهاء من استكمال رصف وتطوير طريق كورنيش الأبيض الجديد بطول 8 كيلومترات، ورصف طريق الرميلة بمطروح، ومشروع رفع كفاءة الطريق الساحلي من سيدي عبدالرحمن حتى الضبعة بطول 50 كيلومترا، وطريق مطروح ورصف وتطوير مدخل واحة سيوة.