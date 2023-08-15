الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2023 بتنسيق الجامعات

كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، عن الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2023 من تنسيق الجامعات، للشعبتين العلمية والأدبية، المقرر أن يسجل فيها نحو 350 ألفا و133 طالبا من الناجحين في الثانوية العامة 2023.

الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2023 من تنسيق الجامعات

وقال وزير التعليم العالي، إنّ التسجيل ضمن الحد الأدنى للمرحلة الثانية 2023 من تنسيق الجامعات، مستمر حتى السبت 19/8/2023، والحد اﻷدنى للشعب العلمية: 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، والحد الأدنى للشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%، والتقديم عبر الرابط الإلكتروني.

كليات إعلام وإثار المتاحة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

إعلام القاهرة

إعلام المنوفية

إعلام المنوفية رياضة

إعلام بني سويف

إعلام بني سويف رياضة

إعلام جنوب الوادي

إعلام جنوب الوادي رياضة

إعلام عين شمس

إعلام عين شمس رياضة

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة

اقتصاد منزلى العريش

اقتصاد منزلي المنوفية

اقتصاد منزلي بنات عين شمس

اقتصاد منزلي حلوان

ألسن الأقصر

ألسن الأقصر رياضة

ألسن الفيوم

ألسن الفيوم رياضة

ألسن المنيا

ألسن المنيا رياضة

ألسن أسوان

ألسن أسوان رياضة

ألسن بني سويف

ألسن بني سويف رياضة

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة

ألسن سوهاج

ألسن سوهاج رياضة

ألسن عين شمس

ألسن عين شمس رياضة

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

ألسن كفر الشيخ

ألسن كفر الشيخ رياضة

آثار الأقصرآثار الفيوم

آثار القاهرةآثار أسوان

آثار جنوب الوادي