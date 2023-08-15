تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالجامعات.. يبدأ بعد المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية

ينطلق تنسيق الدبلومات الفنية 2023، بعد انتهاء وزارة التعليم العالي من المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، إذ بدأ اليوم تسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة ضمن تنسيق الجامعات 2023 والتي تستمر لمدة 5 أيام حتى يوم السبت المقبل لتسجيل رغبات الطلاب.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وينتظر الآلاف من طلاب الشهادات الفنية، انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وبحسب مصادر في وزارة التعليم العالي، فإن موعد انطلاق تنسيق الشهادات الفنية سيتمّ تحديده بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة.

اختبارات القدرات

فيما تمّ فتح باب اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات والمعاهد الفنية المؤهلة للالتحاق بالجامعات، في إطار الاستعداد لموعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والتجهيز لتنسيق الشهادات الفنية المختلفة، إذ يمكن للطلاب الراغبين في معرفة نتيجة تنسيق الدلوبلومات الفنية للعام الماضي 2022 الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وتتوافر عدد من الكليات المتخصصة في الجامعات الأهلية والخاصة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرّتها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.