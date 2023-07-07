كيفية دفع رسوم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023

عقب إعلان نتيجة الدبلومات الفنية في مؤتمر رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم، كشفت الوزارة أنها تتيح تقديم تظلمات للطلاب الراغبين في ذلك بداية من السبت الموافق 8 يوليو.

واعتمد الوزير الدكتور رضا حجازي، نتائج الامتحانات للدور الأول، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأعلنت الوزارة إتاحة التظلم على نتيجة الدورالأول لـ الدبلومات الفنية لعام 2023.

كيفية دفع رسوم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية

ويتساءل من يريد تقديم تظلمات على كيفية دفع رسوم نتيجة تظلمات الدبلومات الفنية وهو ما نعرضه في السطور التالية.

يمكن دفع رسوم التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول من خلال الهيئة القومية للبريد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

100 جنيه عن كل مادة

يدفع الطالب رسوم التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية، مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب في تقديم تظلم على درجاتها.

وأعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، فتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2023، بداية من السبت الموافق 8 يوليو 2023، وتستمر حتى يوم الخميس 20 من نفس الشهر.