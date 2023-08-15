الأماكن الشاغرة بكليات تربية نوعية وموسيقية وطفولة 2023

مع انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2023، أمام الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، حددت وزارة التعليم العالي الأماكن الشاغرة بالكليات الجامعية والمعاهد الحكومية وذلك بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، ومن الأماكن الشاغرة كليات تربية نوعية وتربية طفولة وتربية موسيقية على مستوى الجمهورية وهي كالتالي:

- تربية طفولة مبكرة الفيوم.

- تربية طفولة مبكرة المنيا.

- تربية طفولة مبكرة أسيوط.

- تربية طفولة مبكرة بني سويف.

- تربية طفولة مبكرة مطروح.

- تربية فنية المنيا.

- تربية فنية حلوان بالزمالك.

- تربية موسيقية حلوان

- تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية.

- تربية نوعية الإسكندرية.

- تربية نوعية الزقازيق.

- تربية نوعية الفيوم.

- تربية نوعية المنصورة.

- تربية نوعية المنصورة بمنية النصر.

- تربية نوعية المنصورة بميت غمر.

- تربية نوعية المنوفية بأشمون.

- تربية نوعية المنيا.

- تربية نوعية أسوان.

- تربية نوعية أسيوط.

- تربية نوعية بنها.

- تربية نوعية بورسعيد.

- تربية نوعية جنوب الوادي.

- تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية.

- تربية نوعية دمياط.

- تربية نوعية سوهاج.

- تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

- تربية نوعية طنطا.

- تربية نوعية عين شمس بالقاهرة.

كليات تربية نوعية فنية

- تربية نوعية فنية الإسكندرية.

- تربية نوعية فنية الزقازيق.

- تربية نوعية فنية الفيوم.

- تربية نوعية فنية القاهرة.

- تربية نوعية فنية المنصورة.

-تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.

- تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.

- تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون.

- تربية نوعية فنية أسوان.

- تربية نوعية فنية أسيوط.

- تربية نوعية فنية بنها.

- تربية نوعية فنية بور سعيد.

- تربية نوعية فنية جنوب الوادي.

- تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية.

- تربية نوعية فنية دمياط.

- تربية نوعية فنية سوهاج.

- تربية نوعية فنية طنطا.

- تربية نوعية فنية عين شمس.

- تربية نوعية فنية كفر الشيخ.

- تربية نوعية فنية مطروح.

- تربية نوعية كفر الشيخ.

- تربية نوعية مطروح.

كليات تربية موسيقية

- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

- تربية نوعية موسيقية الزقازيق.

- تربية نوعية موسيقية القاهرة.

- تربية نوعية موسيقية المنصورة.

- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

- تربية نوعية موسيقية المنوفية.

- تربية نوعية موسيقية المنيا.

- تربية نوعية موسيقية أسوان.

- تربية نوعية موسيقية أسيوط.

- تربية نوعية موسيقية بنها.

- تربية نوعية موسيقية بورسعيد.

- تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي.

- تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية.

- تربية نوعية موسيقية دمياط.

- تربية نوعية موسيقية سوهاج.

- تربية نوعية موسيقية طنطا.

- تربية نوعية موسيقية عين شمس.

- تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ.

- تربية نوعية موسيقية مطروح.