توزيع الأسابيع الدراسية 1445 الفصل الأول.. تعرف على الجدول الزمني

كشفت وزارة التعليم في السعودية، عن توزيع الأسابيع الدراسية 1445 الفصل الأول، ضمن التقويم الدراسي لطلاب الجامعات بالمملكة، والذي يبدأ خلال أيام قليلة، ويهم قطاع كبير من الطلاب.

وفيما يلي، ترصد السطور التالية، توزيع الأسابيع الدراسية 1445 الفصل الأول لطلاب الجامعات، وفق المعلن من وزارة التعليم في السعودية، كما يلي.

موعد بداية العام الدراسي بالجامعات الحكومية بالسعودية

وبحسب المعلن من وزارة التعليم في السعودية، فإنّ بداية العام الدراسي لطلاب الجامعيين تبدأ يوم 4 صفر 1445، الذي يتزامن 20 أغسطس 2023، أي أنّه يفصلنا عن بداية العام الدراسي نحو 5 أيام فقط.

توزيع الأسابيع الدراسية 1445 الفصل الأول

ويتكون الفصل الدراسي الأول لطلاب الجامعات من 13 أسبوعا، يبدأ من يوم الأحد حتى الخميس، ويكون يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية، وتكون أبرز الأحداث في الفصل الدراسي الأول كالآتي:

يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 4 صفر، ويحصل الطلاب على إجازة اليوم الوطني بيوم الأحد 9 جمادي الأول، ثم يحصلون على إجازة نهاية أسبوع مطولة بداية من الخميس 18-4-1445.

وتبدأ الاختبارات الخاصة بالمواد العلمية والشفهية ومواد التقويم التكويني (ضمن اليوم الدراسي) بداية من يوم الثلاثاء 23-4-1445.

وتبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول للطلاب الجامعيين بداية من الأحد 28-4-1445، وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس 2-5-1445.

ثم يحصل الطالب على إجازة بنهاية الفصل الدراسي الأول مدتها 10 أيام، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني الأحد 12-5-1445.