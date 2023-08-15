اهتمام موسع بتنمية مطروح.. إنشاء وتطوير مستشفيات ووحدات صحية بـ537 مليون جنيه

تلقى محافظة مطروح اهتمامًا موسعًا لم تلقه على مدار سالف العقود، من قبل الدولة المصرية بتعليمات وتوصيات من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ خطة التنمية الشاملة للمحافظة، ليعود بالنفع على الأهالي وعلى الدولة من الناحية الاقتصادية والصحية والتعليمية والسياحية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية بمحافظة مطروح تحت توصيات الرئيس السيسي، من الناحية الصحية، من إنشاء مستشفيات ووحدات صحية وخدمات طبية ومراكز لعلاج الإدمان.

خطة تنمية الدولة لمطروح في مجال الصحة

- بلغت تكلفة إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية نحو 537 مليون جنيه.

- من أبرز المشروعات التي تم تنفيذها تطوير عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بمطروح للارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

- تم الانتهاء من تطوير مستشفيي غرب مدينة مرسى مطروح وهما السلوم وسيدي براني المركزيان.

- تم الانتهاء من تجهيز مستشفى مدينة سيدي براني المركزي بالأجهزة والآلات والمفروشات.

- تمّ تطوير مستشفى الحمام بتكلفة 21 مليون جنيه.

- تطوير مستشفى العلمين بتكلفة 5 ملايين جنيه.

- استمرار الدفع بالقوافل الطبية المتحركة التي تضم جميع التخصصات لتقديم الخدمة الطبية لأهالي التجمعات الصحراوية وتقديم الكشوفات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

- إنشاء مستشفى النجيلة المركزي عام 2019 بتكلفة 109 ملايين جنيه.

- تطوير شامل لمستشفى الحميات بالمحافظة بإجمالي تكلفة مليوني جنيه.

- تطوير العديد من الوحدات الصحية أبرزها وحدة أطنوح بمدينة مرسى مطروح ووحدة النجيلة البحرية ووحدة الزويدة ببراني ووحدة رأس الحكمة بمرسى مطروح.

- إنشاء بعض الوحدات الجديدة ومنها: وحدة أبو زريبة بالسلوم، ووحدة بهي الدين بسيوة، ووحدة القرية 29 في الحمام.

- إنشاء مركز طبي سيدي عبد الرحمن الجديد بالعلمين.

- إنشاء مركز العزيمة لعلاج الإدمان بمطروح وهو أول مركز يقدم الخدمات التأهيلية لمرضى الإدمان بمحافظتي مطروح والإسكندرية.

- مقام على مساحة تبلغ 8 آلاف متر مربع.

- تبلغ طاقته الاستيعابية 135 سريرًا.

- يستهدف 12 ألف مريض سنويًا.

- يضم ورش عمل للتأهيل المهني لمساعدة المرأة على اكتساب حرف يحتاجها سوق العمل.