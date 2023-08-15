اعرف آخر موعد للتحويلات المدرسية.. مسموح بتقديم الطلب مرة واحدة إلكترونيا

كشفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنَّ اليوم آخر موعد أمام الطلاب وأولياء الأمور بشان التحويلات المدرسية في مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي، إذ تتمّ التحويلات المدرسية بشكل إلكتروني، ويتمّ غلق باب التحويلات بنهاية اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري الساعة الثانية عشرة ليلاً.

وأشارت إلى أنَّه لن يلتفت لأي تحويلات تتمّ باليد فكل التحويلات المدرسية الكترونية باستثناء تحويلات المدارس الخاصة والمدارس الفنية، كما يتحمل ولى الأمر مسئولية البيانات التي يسجلها في طلب التحويل على موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة إذ يتم التحويل الإلكتروني من هنا.

فئات التحويلات المدرسية

وتشمل التحويلات المدرسية، مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات من رياض الأطفال KG2، والتعليم الأساسي، والثانوي العام، كما لا يجوز التقديم بطلب التحويل مرتين، كما لا يتمّ تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة، ومتابعة النتائج مسئولية ولى الأمر من خلال الدخول على الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

أولوية التحويلات المدرسية

وأشارت إلى أنَّ أولوية التحويلات المدرسية تكون للأكبر سنًا طبقًا للكثافات المتاحة والأعلى مجموعا، وعلى ولى الامر إنهاء إجراءات التحويل خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيًا، والمرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة إثبات قيد تخرج من KG 1 وشهادة ميلاد أصلية، أما المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة إثبات قيد، بيان نجاح للصف السادس، شهادة ميلاد أصلية، أما المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة إثبات قيد، بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي، وشهادة ميلاد أصلية، وعلى ولي الأمر الالتزام بشروط ومواعيد وقواعد القبول.