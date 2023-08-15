إحالة متهمين بسرقة الهواتف المحمولة في القطارات إلى المحاكمة

أحالت النيابة العامة متهمين بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في قطارات السكك الحديدية إلى المحاكمة الجنائية بعد اعترافاهما بارتكاب الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية في شرطة النقل والمواصلات القبض على شخصين مسجلين جنائيًا، ومطلوب القبض عليهما للتنفيذ عليهما في عدد من القضايا خلال وجودهما في محطة سكك حديد أسوان، وضبط بحوزتهما عدد من الأقراص المخدرة، و6 هواتف محمولة.

اعترافات المتهمين

وأقر المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة من متحصلات جرائم نشل المواطنين داخل القطارات.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم التوصل إلى عدد 2 من مالكي الهواتف المحمولة، وباستدعائهما تعرفا على هواتفهما، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.