رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إحالة متهمين بسرقة الهواتف المحمولة في القطارات إلى المحاكمة

كتب:

بسمة عبدالستار
11:02 ص | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
متهم- صورة أرشيفية

متهم- صورة أرشيفية

أحالت النيابة العامة متهمين بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في قطارات السكك الحديدية إلى المحاكمة الجنائية بعد اعترافاهما بارتكاب الواقعة. 

وألقت الأجهزة الأمنية في شرطة النقل والمواصلات القبض على شخصين مسجلين جنائيًا، ومطلوب القبض عليهما للتنفيذ عليهما في عدد من القضايا خلال وجودهما في محطة سكك حديد أسوان، وضبط بحوزتهما عدد من الأقراص المخدرة، و6 هواتف محمولة.

اعترافات المتهمين

وأقر المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة من متحصلات جرائم نشل المواطنين داخل القطارات.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم التوصل إلى عدد 2 من مالكي الهواتف المحمولة، وباستدعائهما تعرفا على هواتفهما، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية.

 

اقرأ المزيد:

 ضبط 11903 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

القبض على سائق وزوجته بتهمة سرقة شقة سكنية في مصر الجديدة

إحالة عصابة سرقة بطاريات أبراج شبكات المحمول في البحيرة للمحاكمة

القبض على شخصين بتهمة سرقة شقة سكنية في التجمع الخامس
بقلم بسمة عبدالستار