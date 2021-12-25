تعرف على مواعيد انقطاع التيار الكهربائي خلال 3 أيام بمحافظة القليوبية

أعلن قطاع كهرباء القليوبية، التابع لشركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا، أنه سيتم انقطاع التيار الكهربائي بمركز ومدينة شبين القناطر، عن المحولات أرقام (1-2-4)، وذلك لاختبار المقاومة الأومية بعض الأوقات خلال 3 أيام من الساعة السادسة صباحا وحتى الثامنة صباح نفس اليوم، بدء من اليوم السبت، وغدا الأحد، ويوم الثلاثاء المقبل.

المناطق التي سيتم قطع التيار عنها اليوم السبت

وحدد قطاع كهرباء القليوبية التابع لشركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا، المناطق التي سيتم قطع التيار عنها اليوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، من الساعة 6 صباحا وحتى 8 صباحا بمركز ومدينة شبين القناطر وهي «النعناعية - وابور النور - الأحراز - صرف الجبسة - السكة الحديد - كوم السمن».

المناطق التي سيتم قطع التيار عنها غدا الأحد

وأشار قطاع كهرباء القليوبية التابع لشركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا، أنه سيتم قطع التيار غدا الأحد، الموافق 26 من شهر ديسمبر الجاري، من الساعة 6 صباحا حتي الساعة 8 صباحا، بالمناطق الآتية (النعناعية - وابور النور - الشوبك - صرف الدلتا).

المناطق التي سيتم قطع التيار عنها الثلاثاء المقبل

وذكر قطاع كهرباء القليوبية التابع لشركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا، أنه سيتم قطع التيار يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 من شهر ديسمبر الجاري، من الساعة 6 صباحا حتى 8 صباحا بالمناطق الآتية (كفر شبين - كفر سندوة - نوب - تل بني تميم).

المناطق الواقعه في نطاق عمل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

-وتقوم شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بإمداد الطاقة الكهربائية للمحافظات الواقعة في جنوب دلتا نهر النيل وعددها 3 محافظات، هي (الغربية – المنوفية – القليوبية).

- ويبلغ عدد المشتركين أكثر من 3.4 مليون مشترك

- تضم الشركة 9374 عاملا وفنيا ومهندسا على درجة عالية من الكفاءة وموجهين لخدمة العملاء.

- توجد عدة مناطق صناعية الكبرى بنطاق عمل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، مثل «مدينة المحلة الكبرى وكفر الزيات والمنطقة الصناعية بكفور الرمل – قويسنا والمناطق الصناعية صفا وشروق بالقليوبية».