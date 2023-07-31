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مواعيد انقطاع الكهرباء في القليوبية شهر أغسطس 2023

كتب:

حسن صالح
07:44 م | الإثنين 31 يوليو 2023
مواعيد انقطاع الكهرباء في القليوبية شهر أغسطس 2023

مواعيد انقطاع الكهرباء في القليوبية شهر أغسطس 2023

حددت رئاسة مجلس الوزراء المصرية مواعيد انقطاع الكهرباء في القليوبية خلال شهر أغسطس 2023، إذ أعلنت المحافظة جدول الانقطاع في مختلف القري والمراكز والمناطق في القليوبية بداية من غدا الثلاثاء 1 أغسطس بعد الثانية عشر ظهرا بالتتابع في كل المراكز والأحياء والمدن بالمحافظة 

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة القليوبية 

وأوضحت محافظة القليوبية وفق بيان مجلس الوزراء أنه جرى تحديد مواعيد انقطاع الكهرباء في القليوبية شهر أغسطس 2023 كالتالي وفق المواعيد المحددة المعلنة لكل منطقة ضمن الجداول المعلنة :  

- قطع الكهرباء في الوقت من الساعة 1:50 إلى 2:10.

- قطع الكهرباء في الوقت من الساعة 2:50 إلى 3:10.

-قطع الكهرباء في الوقت من الساعة 3:50 إلى 4:10

- قطع الكهرباء في الوقت من الساعة 4:50 إلى 5:10.

- قطع الكهرباء في الوقت من الساعة 5:50 إلى 6:10.

- قطع الكهرباء في الوقت من الساعة 6:50 إلى 7:10

- قطع الكهرباء في الوقت من الساعة 7:50 إلى 8:10

- قطع الكهرباء في الوقت من الساعة 8:50 إلى 9:10

- قطع الكهرباء في الوقت من الساعة 9:50 إلى 10:10

- قطع الكهرباء في الوقت من الساعة 10:50 إلى 11:10

- قطع الكهرباء في الوقت من الساعة 11:50 إلى 12:10

- قطع الكهرباء في الوقت من الساعة 12:50 إلى 1:10

موعد انقطاع الكهرباء في القليوبية 

وجري تحديد جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة القليوبية، من قبل رئاسة الوزراء بهدف التخفيف من عبء أحمال الكهرباء المتزايد مع موجة ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ في الفترة الأخيرة، إذ قام المجلس بعمل جداول محددة لمواعيد قطع الكهرباء على مدار ساعة في اليوم بالقليوبية ويمكن الاطلاع على مواعيد انقطاع الكهرباء في القليوبية شهر أغسطس 2023 من هنا

 

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