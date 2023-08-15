«الأرصاد»: طقس صيفي معتدل نهارا.. وأمطار رعدية على عدّة مناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ التحسن في الأحوال الجوية مستمر على أغلب الأنحاء، حيث تكون الأجواء صيفية معتدلة نهارا وليلا، وما زلنا نتأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فضلا عن امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس، ما يساعد على تلطيف الأجواء ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، أنّه يتُوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى في الظل 33 درجة والمحسوسة 35 درجة.

تفاصيل حالة الطقس نهارا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «إحساسنا في فترة الظهيرة بالطقس سيكون حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار.

استمرار سقوط الأمطار الرعدية على بعض الأماكن من جنوب سيناء

ولفتت إلى استمرارية سقوط الأمطار الرعدية على بعض الأماكن من جنوب سيناء على فترات متقطعة، مثل سانت كاترين وطابا ودهب، لكنها لن تكون مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية.