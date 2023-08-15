أسعار عمرة المولد النبوي 1445.. تبدأ بـ25 ألف جنيه

قبل أيام من بدء انطلاق موسم أداء العمرة في شهر ربيع الأول، أعلنت العديد من شركات السياحة، أسعار عمرة المولد النبوي 1445، للراغبين في السفر وزيارة بيت الله الحرام والأراضي السعودية في الأيام المقبلة.

ومع استطلاع دار الإفتاء هلال شهر صفر غدا الأربعاء، وهو ما يليه شهر ربيع الأول الذي تكثر فيه رحلات المولد، نعرض أبرز أسعار عمرة المولد النبوي 1445.

أسعار عمرة المولد النبوي 1445

وتختلف أسعار عمرة المولد النبوي 1445 وفق كل برنامج سياحي وأيام الإقامة وفئة الفندق الذي ستكون الإقامة به، حيث تبدأ من سعر 25 ألف جنيه، وفق إعلان العديد من شركات السياحة والتي ستعلن الضوابط الخاصة بعمرة المولد النبوي الشريف 2023 خلال الأسبوع المقبل وفق حساباتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

موعد عمرة المولد النبوي 2023

ويبدأ موعد عمرة المولد النبوي 2023 بداية من نهاية الشهر الجاري ويستمر حتى سبتمبر وأكتوبر.

ووفق الحسابات الفلكية، سيكون المولد النبوي يوم الخميس الموافق 27 سبتمبر، ويحصل الموظفون والعاملون في الدولة على إجازة رسمية.