شروط القبول في كلية التمريض 2023.. بينها مجموع اللغة الإنجليزية

تستعد كليات التمريض في الجامعات المصرية المختلفة، لاستقبال طلاب الثانوية العامة بالتزامن مع فتح باب القبول في الكليات، وإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 أمس، فيما أوضحت الكليات، شروط القبول في كلية التمريض 2023، والتنبيه على الطلاب بضرورة الالتزام بها وعدم الاخلال بأي منها طوال مدة الدراسة التي تصل إلى 4 سنوات مستمرة.

شروط القبول في كلية التمريض 2023

وبحسب البيانات الرسمية لكليات التمريض المختلفة، فإن شروط القبول في كلية التمريض 2023، هي، الحصول على شهادة الثانوية العامة لشعبة علمي العلوم، بطاقة الترشيح للكلية من مكتب التنسيق بشرط الحصول على نسبة لا تقل عن 75% في مادة اللغة الإنجليزية.

كما تضمنت شروط القبول في كلية التمريض 2023، اجتياز الطالب الكشف الطبي، وأن يكون لائقاً صحياً إلي جانب إقرار منه وولي أمره، بالتفرغ التام للدراسة وعدم الزواج أو التغيب قبل أو خلال وقت الدراسة.

أماكن وتنسيق كلية التمريض 2023

وتنتشر كليات التمريض، في جميع الجامعات الحكومية المصرية والأهلية، بسبب إقبال الطلاب على الالتحاق بها، واحتياج سوق العمل لخريجي كلية التمريض بشكل مستمر.

وتشير مؤشرات القبول في تنسيق كلية التمريض 2023 إلى التالي:

- 311 درجة لكلية التمريض جامعة القاهرة.

- 307 درجات لكلية التمريض جامعة عين شمس.

- 307 درجات لكلية التمريض جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

- 306 درجات لكلية التمريض جامعة الإسكندرية.

- 344 درجة لكلية التمريض جامعة طنطا.

- 337 درجة لكلية التمريض جامعة الزقازيق.

- 340 درجة لكلية التمريض جامعة دمياط.

موعد التقديم لكلية التمريض

وانطلقت اليوم، المرحلة الثانية من تنسيق القبول في الكليات لعام 2023، والمقرر أن تُغلق السبت المقبل 19 أغسطس، ليبدأ العمل على اعلان نتيجة المرحلة الثانية، على أن تتلقى كليات التمريض، طلبات الالتحاق بها فور إعلان نتيجة التنسيق لجميع كليات الشعب العلمية.