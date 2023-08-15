مصروفات جامعة هليوبوليس 2023.. الهندسة بـ77 ألف جنيه
كتب:
أميرة فكري
11:44 ص | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
جامعة هليوبوليس
بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2023، بدأ بعض الطلاب وأولياء الأمور في البحث ن مصروفات جامعة هليوبوليس 2023، والتي تضم 5 كليات «كلية العلاج الطبيعي، كلية الزراعة الحيوية، كلية الصيدلة، كلية إدارة الأعمال والاقتصاد، وكلية الهندسة».
مصروفات جامعة هليوبوليس 2023
وأوضحت الجامعة، مصروفات جامعة هليوبوليس 2023، مشيرًا إلى أنَّه يتمّ دفع 2000 جنيه أثناء التقديم «غير قابلة للاسترداد»، كما يتمّ دفع 8 آلاف جنيه كمصاريف إدارية في السنة الأولى فقط، وتدفع 2275 جنيهًا مصاريف التأمين الصحي، موضحًا المصروفات في 5 كليات وهي:-
- مصروفات كلية الصيدلة: 118 ألفًا و275 جنيهًا.
- مصروفات كلية العلاج الطبيعي: 103 آلاف و275 جنيهًا.
- مصروفات كلية الهندسة: 77 ألفًا و475 جنيهًا.
- مصروفات كلية إدارة الأعمال والاقتصاد 66 ألفًا و775 جنيهًا.
- مصروفات كلية الزراعة الحيوية: 56 ألفًا و75 جنيهًا.
طرق دفع مصروفات جامعة هليوبوليس 2023
وحددت الجامعة، طريقة دفع مصروفات جامعة هليوبوليس 2023 ورقم الحساب من خلال فوري أو البنك التجاري الدولي أو البنك الأهلي المتحد كالتالي:-
فوري
اسم الحساب: جامعة هليوبوليس
رقم الخدمة: 66570
البنك التجاري الدولي
اسم البنك: البنك التجاري الدولي
اسم الحساب: جامعة هليوبوليس
رقم الحساب: 100036436306
سويفت كود: CIBEEGCX188
البنك الأهلي المتحد
مصر اسم الحساب: جامعة هليوبوليس
رقم الحساب: 0016108107001
سويفت كود: DEIBEGCXXXX