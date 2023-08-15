مصروفات جامعة هليوبوليس 2023.. الهندسة بـ77 ألف جنيه

بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2023، بدأ بعض الطلاب وأولياء الأمور في البحث ن مصروفات جامعة هليوبوليس 2023، والتي تضم 5 كليات «كلية العلاج الطبيعي، كلية الزراعة الحيوية، كلية الصيدلة، كلية إدارة الأعمال والاقتصاد، وكلية الهندسة».

مصروفات جامعة هليوبوليس 2023

وأوضحت الجامعة، مصروفات جامعة هليوبوليس 2023، مشيرًا إلى أنَّه يتمّ دفع 2000 جنيه أثناء التقديم «غير قابلة للاسترداد»، كما يتمّ دفع 8 آلاف جنيه كمصاريف إدارية في السنة الأولى فقط، وتدفع 2275 جنيهًا مصاريف التأمين الصحي، موضحًا المصروفات في 5 كليات وهي:-

- مصروفات كلية الصيدلة: 118 ألفًا و275 جنيهًا.

- مصروفات كلية العلاج الطبيعي: 103 آلاف و275 جنيهًا.

- مصروفات كلية الهندسة: 77 ألفًا و475 جنيهًا.

- مصروفات كلية إدارة الأعمال والاقتصاد 66 ألفًا و775 جنيهًا.

- مصروفات كلية الزراعة الحيوية: 56 ألفًا و75 جنيهًا.

طرق دفع مصروفات جامعة هليوبوليس 2023

وحددت الجامعة، طريقة دفع مصروفات جامعة هليوبوليس 2023 ورقم الحساب من خلال فوري أو البنك التجاري الدولي أو البنك الأهلي المتحد كالتالي:-

فوري

اسم الحساب: جامعة هليوبوليس

رقم الخدمة: 66570

البنك التجاري الدولي

اسم البنك: البنك التجاري الدولي

اسم الحساب: جامعة هليوبوليس

رقم الحساب: 100036436306

سويفت كود: CIBEEGCX188

البنك الأهلي المتحد

مصر اسم الحساب: جامعة هليوبوليس

رقم الحساب: 0016108107001

سويفت كود: DEIBEGCXXXX