غلق 8 محلات مخالفة في شارع 26 يوليو بالقاهرة (صور)

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء والجهات المختصة بتفعيل الحملات على المحال لمراجعة تراخيص الأنشطة التجارية والمحلات، والعمل على ضبط المحلات غير المرخصة والمخالفة لقانون المحال العامة الجديد.

غلق 8 محلات مخالفة

وفي هذا السياق، قادت المهندسة أمل فوزى، رئيس حي بولاق أبو العلا، حملة مكبرة تحت إشراف نائب المحافظ للمنطقة الغربية، بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والمحلات، وأسفرت نتائج الحملة عن غلق 8 محلات بشارع 26 يوليو.

وأكدت رئيس حى بولاق أبو العلا، أنه جار الاستمرار في تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة حيال المخالفين وتطبيق القانون والعمل على ضبط الشارع والحد من أي تجاوزات.

حملات يومية

كما قامت أجهزة حي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة من رفع الإشغالات بشارع السبتية، وهي عبارة عن سقالات واستندات من الاكشاك، وتمكنت الحملة من إعادة الانضباط بالشارع، كما وجهت رئيس الحي بضرورة شن حملات يومية لفرض الانضباط وإحكام السيطرة علي المخالفين وانتظام حركة سير المواطنين والحركة المرورية بهدف الوصول لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تحقيق رضاهم.