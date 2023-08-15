محافظ الفيوم يخفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام لـ228 درجة

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم، تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي المقبل 2023/2024، ليصبح 228 درجة بدلًا من 233 بفارق بلغ قدره نحو 5 درجات، وذلك في عدد من المدارس التي تحتوي على أماكن شاغرة ولم تستكمل كثافة فصولها الطلابية خلال المرحلة الأولى للتنسيق.

ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور الذين يرغبون في إلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوي العام، مع مراعاة كثافة الفصول المناسبة والمقررة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

التنسيق بدأ بـ 233 درجة

تجدر الإشارة إلى أنّ محافظ الفيوم، كان قد اعتمد نتيجة تنسيق الثانوية العامة، في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2023/2024، بحد أدنى بلغ 233 درجة فما أعلى، وعقب انتهاء التنسيق، تبين وجود فراغات تعليمية في بعض مدارس التعليم الثانوي العام، وعدم اكتمال كثافاتها، وذلك طبقًا للإحصاءات الواردة من الإدارات التعليمية، ومتابعة اللجنة المشكلة والمعنية بهذا الموضوع.

79.1% نسبة نجاح الشهادة الإعدادية

وكانت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية قد بلغت 79.1% على مستوى المحافظة، حيث تقدّم للامتحانات 64 ألفًا و332 طالب وطالبة نجح منهم 50 ألف و34 طالب وطالبة، منهم 126 طالب وطالبة حصدوا الدرجات النهائية.

98.82% نسبة نجاح الدور الثاني

في سياق متصل، اعتمد محافظ الفيوم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023، بنسبة نجاح بلغت نحو 98.82%، ظهر اليوم الثلاثاء.