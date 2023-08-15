بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي.. اعرف الأماكن الشاغرة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي، اليوم الثلاثاء حتى السبت المقبل، بحسب تصريحات الوزير الدكتور أيمن عاشور خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق.

تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي

وجاء الحد الأدني لـ تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% بعدد طلاب 90688.

الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي

وجاءت الأماكن الشاغرة بالنسبة لتنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي كالآتي:

معهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزي

الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة

الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية

العالي للحاسب ونظم المعلومات

العالي الدولي للغات والترجمة تجمع خامس

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

العالي حاسبات ونظم تجمع أول

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة

العالي سياحة وفنادق الغردقة

العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفني التجاري ببورسعيد

الفني التجاري بدمنهور

الفني التجاري بدمياط

المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

معهد المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

المعهد العالي للغات بأسوان

المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج (شعبة نظم)

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه المنيا

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

آداب انتساب موجه أسوان

تربية (طفولة) دمنهور

تربية (طفولة) سوهاج

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية نوعية موسيقية سوهاج

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

تربية نوعية موسيقية مطروح

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

حقوق الإسكندرية

حقوق الزقازيق

حقوق الفيوم

حقوق المنصورة

حقوق المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه الزقازيق

حقوق بني سويف

حقوق جنوب الوادي

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

خدمة اجتماعية أسوان

خدمة اجتماعية حلوان

دار العلوم الفيوم

دار العلوم المنيا

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

سياحة وفنادق الفيوم

سياحة وفنادق المنصورة

سياحة وفنادق المنيا

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

ش.مطاعم فني سياحة قنا

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية - ش محاسبة

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

معهد عالي دراسات تعاونية وإدارية بالمنيرة بمصروفات

نظم معلومات إدارية قطامية

ولمعرفة كل لتفاصيل يرجى الدخول على موقع التنسيق من هنـا.