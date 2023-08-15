تخفيضات على أسعار تذاكر المناطق الأثرية لتشجيع السياحة

أوضح مصدر بوزارة الآثار، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الوزارة قدمت مجموعة من الحزم والتسهيلات، شملت تخفيضات على أسعار التذاكر، لتشجيع السائحين على زيارة المناطق الأثرية خصوصًا في ذروة الموسم الصيفي.

معبد الكرنك استقبل أكثر من 31 ألف زائر

وأضاف أنّ معبد الكرنك بالأقصر، استقبل أكثر من 31 ألف زائر من مختلف الجنسيات، في الفترة من 7 أغسطس حتى أمس، مدفوعة برحلات اليوم الواحد الآتية من مدينة الغردقة، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة التي قد تصل إلى 45 درجة مئوية.

وتابع أنّ أبرز الجنسيات التي زارت المعبد، كانت «الإسباني، الصيني، الصربي، الأمريكي، الإنجليزي الإيطالي، والمجري، والهندي، والعربي، والمصري»، معظمها قادمة من الغردقة.

أفضل المواسم السياحية الصيفية

وأشار إلى أنّ الموسم السياحي الصيفي الحالي، يعتبر أفضل المواسم السياحية التي مرت على الأقصر منذ أكثر من عشرة أعوام، إذ تخطت نسبة الإشغال في الفنادق العائمة والثابتة معدلات غير مسبوقة.

تحليق 26 رحلة بالون طائر على متنها 500 سائح

وفي سياق منفصل، شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم، تحليق 26 رحلة بالون طائر على متنها 500 سائح من مختلف الجنسيات، إذ تشهد سياحة البالون أيضًا، رواجًا سياحيًا كبيرًا خلال الموسم السياحي الصيفي.