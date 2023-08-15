معلومات عن برنامج الفيزياء الطبية بجامعة المنصورة.. اعرف مجالات العمل

يهدف برنامج الفيزياء الطبية في كلية العلوم بجامعة المنصورة، إلى تدريب العملي والميداني للطلاب على الأجهزة الطبية الحديثة، وإشراكهم في البحث عن المشكلات في بيئتهم المحلية، واقتراح الحلول لها، والقدرة على المشاركة في ممارسة وتطوير التقنيات والأساليب التشخيصية والعلاجية، وإعداد خريج مؤهل علميا وبحثيا في مجال البرنامج لتلبية سوق العمل محليا وعالميا، بحسب الموقع الرسمي للكلية.

شروط الالتحاق ببرنامج الفيزياء الطبية بكلية العلوم جامعة المنصورة

وتستعرض «الوطن»، شروط الالتحاق ببرنامج الفيزياء الطبية في كلية العلوم جامعة المنصورة وفقًا للموقع الرسمي للكلية، ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في كليات العلوم بالجامعات المصرية:

1- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة علمي أو ما يعادلها

2- ويتم اختيار الطلاب الذين سوف يلتحقون بالبرنامج من المقبولين فى كلية العلوم جامعة المنصورة.

3- يجوز قيد خريجي الكليات العملية المختلفة بالبرنامج بالمستوى الأكاديمي الأول بشرط الالتحاق بكليات العلوم أو كما يقرر المجلس الكاديمي للبرنامج.

مدة الدراسة في برنامج الفيزياء الطبية بجامعة المنصورة

وتكون مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى العلوم في برنامج الفيزياء الطبية، هي 4 سنوات جامعية، وتقسم السنة الدراسية إلى فصلين رئيسين، وأنّ يجتاز الطالب 136ساعة معتمدة.

مجالات عمل خريج الفيزياء الطبية

1- مراكز التصوير الإشعاعي: العمل في مراكز الأشعة التي تتخصّص في التصوير الطبّي والإشعاعي بشكل رئيسي.

2- المستشفيات والمراكز الصحية: العمل في جميع المستشفيات والمراكز الصحية التي يوجد فيها أقسام للتصوير الطبّي والإشعاعي.

3- شركات المعدّات الطبية: العمل في المؤسسات التي تختص بتزويد الأجهزة الطبية للمستشفيات والمختبرات.

4- استخراج اليورانيوم وصناعاته: العمل ضمن مشاريع استخراج اليورانيوم وتخصيبه، بالإضافة إلى العمل في قطاعات استخداماته مثل صناعة حاويات المواد المشعّة وصناعة أجهزة توازن الطائرات، وتشغيل محطات توليد الكهرباء الضخمة، والعديد من التطبيقات الأخرى.

5- المختبرات العلمية والبحثية: العمل في المختبرات التي تتواجد في جميع المؤسسات مثل مراكز الأبحاث والجمعيات العلميّة والجامعات.

6- المفاعلات: العمل في مجالات متنوّعة في المفاعلات الذرية والنووية.

7- مصانع العدسات: العمل في مجالات ضبط الجودة والمعايرة في المصانع التي تتخصّص في تصنيع العدسات والمنتجات ذات العلاقة بالعدسات.

8- ضبط وضمان الجودة: العمل في مجال ضبط الجودة وضمانها في المؤسسات والمنشآت ذات العلاقة بهذا المجال.

9- التعليم: العمل في جميع المدارس والمعاهد والكليات في تعليم وتدريس مادة الفيزياء.