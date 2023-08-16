تعرف على البرامج والمصروفات في جامعة سمنود التكنولوجية.. تدريب صيفي إجباري

جامعة سمنود التكنولوجية، واحدة ضمن 6 جامعات متخصصة في التعليم الفني، التي تم إنشاؤها مؤخراً وكان عام 2023 هو أول عام دراسي بها، وتقع بقرية بهبيت الحجارة، على طريق المحلة - المنصورة، وتضم 3 برامج دراسية، ويدرس بها نحو 500 طالب وطالبة.

قال الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، إن جامعة سمنود جامعة حكومية تم إنشاؤها مؤخراً وكان العام الدراسي الماضي، هو أول عام دراسي داخل الجامعة، وتعمل الجامعة على بناء الشخصية المصرية من خلال الأنشطة المتنوعة التى تصقل الطلاب.

جامعة سمنود التكنولوجية.. البرامج الدراسية

وأوضح في حديثه لـ «الوطن» أن جامعة سمنود التكنولوجية، يوجد بها 3 برامج، وهي:

- تكنولوجيا التصنيع الغذائى ويلتحق به طلاب الثانوية العامة علمی علوم وطلاب الدبلوم الفنى الزراعي 3 سنوات.

- تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة ويلتحق به طلاب الثانوية العامة علمى ریاضیات وطلاب الدبلوم الفنى الصناعى 3 ، 5 سنوات.

- تكنولوجيا صيانة معدات الغزل والنسيج ويلتحق به طلاب الثانوية العامة علمي رياضيات وطلاب الدبلوم الفني الصناعى 3 ، 5 سنوات.

جامعة سمنود التكنولوجية.. الالتحاق ونظام التعليم

وأشار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، إلى أن الالتحاق بالجامعة يكون من خلال التقديم عن طريق مكتب التنسيق، وأن المصروفات 15 ألف جنيه فى السنة، وتقبل الجامعة التحويل من التخصصات المناظرة فى الجامعات التكنولوجية.

وأوضح أن نظام التعليم بالجامعة يكون بنظام الجدارات ( معارف - مهارات - سلوك)، كما يوجد تدريب صيفي إجبارى لا يتخرج الطالب إلا بعد أدائه، ومدته شهر ونصف بعد الفرقة الأولى وشهر ونصف بعد الفرقة الثالثة، ونسبة المقررات العملية 60% و نسبة المقررات النظرية 40%.