الأماكن الشاغرة بالمعاهد في تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب أدبي

حددت وزارة التعليم العالي الأماكن الشاغرة بالمعاةد في تنسيق المرحلة الثانية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الشعبة الأدبية، وذلك تزامنا مع انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق، وجاءت كالتالي:

معاهد خدمة اجتماعية

- العالي خدمة اجتماعية 6 أكتوبر

-العالي خدمة اجتماعية المنصورة

-العالي خدمة اجتماعية بنها

- العالي خدمة اجتماعية سوهاج

- العالي خدمة اجتماعية أسوان

- العالي خدمة اجتماعية بور سعيد

- العالي دراسات متطورة بالهرم تجارة ومحاسبة

- العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

- العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة

- العالي سياحة وفنادق الغردقة

- المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي/ إنجليزي

- المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس (تجارة إنجليزي)

- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال)

- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

- الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

- الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة

- الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد وإدارة ومحاسبة

- الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

- الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر

- التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

- التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

- الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

- الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم

- الجزيرة العالي للاتصال والإعلام بالمقطم بالقاةرة

- الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

- السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية

- السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان

- العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية

- العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية نظم معلومات

- العالي للحاسب ونظم المعلومات إدارة تجمع خامس

- العالي للحاسب ونظم المعلومات نظم تجمع خامس

- العالي الدولي للغات والترجمة تجمع خامس

- العالي الفندقى بالأقصر إيجوث

- العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

- العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة

-ا لعالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

- العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

- العالي ترميم الآثار بأبي قير

- العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

- العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

- العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

- العالي حاسب وإدارة نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

- العالي حاسبات و نظم تجمع أول

-العالي سياحة وفنادق 6 اكتوبر

-العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية

- العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

- العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر

- العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

- العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

- العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

- العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

-العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

- العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

- العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

-العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

- العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

- العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

- العالي للدراسات المتطورة بالةرم لنظم المعلومات الإدارية

-العالي للدراسات النوعية واللغات الجيزة

-العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث

-العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

-العالي للسياحة والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

-العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

-العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

-العالي للعلوم الإدارية 6 اكتوبر

- العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

- العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

معاهد اللغات

- العالي للغات 6 أكتوبر

- العالي للغات بمصر جديدة

- العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة ادارة

- العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

- الفراعنة العالي إدارة أعمال

- الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

- الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

-الفني لترميم الآثار بالأقصر

-الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

- الفني للفنادق الإسكندرية

-الفني للفنادق المطرية

- الفني للفنادق بورسعيد

- الفني للفنادق قنا

- القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

- القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

-القاهرة العالي لغات وترجمة مقطم لنظم المعلومات الإدارية

- المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان

- المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية طالبات

- المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج

- المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

- المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

- المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

- المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

- المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة

-المعةد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا

-المعةد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة اعمال-محاسبة)

- المعهد العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

-العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

- العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

- العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدرالمعةد العالى للعلوم الإدارية بالعباسية