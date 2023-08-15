8 أفلام تحقق 1.7 مليون جنيه إيرادات في 24 ساعة

تواصل إيرادات الأفلام المصرية في السينمات تراجعها لليوم الثالث على التوالي، حيث لم تحقق سوى 1.7 مليون جنيه أمس، إجمالي إيرادات الأفلام الـ8 المعروضة حاليا في دور العرض السينمائي، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم مرعي البريمو بطولة الفنان محمد هنيدي إيرادات أقل من أمس الأول، والتي بلغت 474 ألف جنيه، بفارق ضئيل عن فيلم المركز الثاني «ع الزيرو» بطولة الفنان محمد رمضان والذي سجل 419 ألف جنيه، يليه فيلم «بيت الروبي» محققا 388 ألف جنيه.

ويستمر فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي في الحفاظ على المركز الرابع في شباك الإيرادات محققا 156 ألف جنيه، يليه فيلم «البطة الصفرا» بـ126 ألف جنيه، أما فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة فحقق 88 ألف جنيه.

وفي المركز السابع جاء فيلم «تاج» بطولة تامر حسني، وحقق الفيلم 47 ألف جنيه، ويستمر فيلم «مطرح مطروح» بطولة محمود حميدة في تذيّل قائمة الإيرادات، محققا نحو ألفي جنيه.