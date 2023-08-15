رئيس الإدارة الهندسية بالشيخ زويد: بدء رصف وتوسعة الطريق الدولي

قال سعيد عرادة، رئيس مجلس ومدينة الشيخ زويد في بيان له، إنه جرى العمل على رصف شارع الشيخ زويد الدولي، من منطقة الميدان حتى طريق حي الكوثر الآخر، وطريق أبو زرعي وأبو طويلة، وذلك في إطار تشييد وإنشاء الطريق الدولي العام بوسط الشيخ زويد.

الطريق مكون من 4 حارات

وأضاف«عرادة»، أن الطريق تم توسعته، وإزالة الرصيف الداخلي، مع تركيب بنكيت جديد وتشجير المكان، بعد الانتهاء من تركيب البلدورات في الرصيف الجانبي، وزرع أعمدة الإضاءة الحديثة.

بدوره، أكد المهندس إياد أبو رياش، مدير الإدارة الهندسية بالشيخ زويد، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ الطريق سوف يكون 4 حارات، كل حارة 11 مترا، على أنّ تكون الجزيرة في المنتصف بعرض متر واحد فقط، منعا لعدم التوسعة في اتجاه المحال التجارية.

طرق حيوية جديدة بالشيخ زويد

وأشار «أبو رياش»، إلى أنّ هناك طرقا جديدة حيوية يتم التخطيط لها بوسط المدينة، مثل الطريق التجاري، المستشفى، حي الكوثر الرئيسي بالإضافة إلى طريق الكينيا ومربعة البحر.

موضحًا أن هناك تنمية واسعة في مجال الطرق الجديدة بوسط المدينة والطريق الدولي العام، ابتداء من البوابة الرئيسية حتى طريق رفح الشرقي.