توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2023 لشعبتي علمي علوم ورياضة

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، السماح بتسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الامتحانات، لمدة 5 أيام حتى السبت المقبل.

وبحسب وزارة التعليم العالي، يبلغ عدد الطلاب المسموح لهم بتسجيل الرغبات في المرحلة الثانية من التنسيق، 350 ألف طالب، فيما يبلغ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة هو 250 درجة بنسبة 60.98% وعدد طلاب الشعبة العلمية، 259 ألفا و445 طالبا وطالبة.

وترصد السطور التالية، توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي وفقا للمؤشرات الأولية، كما يلي.

توقعات تنسيق كليات الشعبة العلمية علوم ورياضة

كليات العلوم 82.43%

كليات التمريض 69.26%

كلية الزراعة 68.29%

كلية الطب البيطري 86.82%

كلية الحاسبات والمعلومات 87.07%

كلية الإعلام 68.04%

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 83.41%

كيفية تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية

وأكدت وزارة التعليم العالي، أنّ تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية متاحا من موقع التنسيق الإلكتروني التابع للوزارة، ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في معامل التنسيق بكليات الجامعات ويمكن تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية من خلال الرابط من هنا.