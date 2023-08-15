لو فاتك ألسن وإعلام في تنسيق الكليات الحكومية.. اعرف أسعارها بالجامعات الخاصة

يترقب طلاب الثانوية العامة الذين لم يسمح لهم مجموعهم بالالتحاق بكليات الإعلام والألسن في المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات، إعلان أسعار تلك الكليات في الجامعات الخاصة.

مصاريف كلية الإعلام في الجامعات الخاصة 2023

كشفت الجامعات الخاصة عن مصاريف كليات الإعلام عبر الموقع الخاص بكل جامعة على حده، وجاءت كالتالي:

- إعلام جامعة 6 أكتوبر: 25 ألف جنيه في العام.

- إعلام الجامعة الحديثة: 21 ألف جنيه.

- إعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 55 ألف جنيه.

- إعلام جامعة الأهرام الكندية: 40 ألف جنيه.

- إعلام جامعة مصر الدولية: 49350 جنيهًا للترم الواحد.

مصاريف الألسن في جامعة مصر الدولية للتيرم الواحد

- كلية الألسن: 35700 جنيه.

تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الأهلية

جاء تنسيق كليات الإعلام والألسن في الجامعات الأهلية بمجموع 55%.

تنسيق المرحلة الثانية للجامعات

أعلن وزير التعليم العالي عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية اليوم الثلاثاء، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg وحتى يوم السبت 19 أغسطس، موضحًا أنَّ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، والحد الأدنى للشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.