بالأرقام.. نسب تنفيذ مشاريع حياة كريمة في 9 مراكز

أعلنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» نسب تنفيذ المشاريع التي عملت عليها خلال المرحلة الأولى من المبادرة في المراكز المختلفة على مستوى الجمهورية، والتي تتراوح بين 90.50% وحتى 73.90%.

أعلى نسبة تنفيذ في مراكز حياة كريمة

وكانت الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، صاحبة أعلى نسبة تنفيذ لمشاريع مبادرة «حياة كريمة» في مرحلتها الأولى، حيث وصلت نسبة تنفيذ المشاريع بها إلى 90.50%، أما عن القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وصلت نسبة تنفيذ المشاريع فيها إلى 88%، وفي القليوبية، كانت نسبة تنفيذ مشاريع المبادرة في شبين القناطر وصلت إلى 84%.

أما عن محافظة الغربية، تمكنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من الوصول لنسبة تنفيذ 85.70% في زفتى، في حين كانت نسبة تنفيذ المشاريع في شربين بمحافظة الدقهلية 85.60%، ووصلت مشاريع المبادرة الرئاسية إلى محافظة دمياط، ففي كفر سعدة كانت نسبة تنفيذ المشاريع وصلت إلى 81.20%.

مشاريع حياة كريمة في الأسكندرية والشرقية

ووفقا لما ورد في الإحصائيات الرسمية التي أعلنتها مبادرة «حياة كريمة» اليوم، ففي مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، كانت نسبة تنفيذ المشاريع بلغت الـ79.60%، وفي كفر الشيخ، تحديدا مطوبس، وصلت نسبة تنفيذ المبادرة الرئاسية إلى 74.70%، في حين وصلت نسبة تنفيذ مشاريع مبادرة «حياة كريمة» في برج العرب بمحافظة الأسكندرية إلى 73.90%.