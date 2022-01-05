«روتارى مصر»: أغذية وأدوية وبطاطين لإغاثة أهالى «أبورماد»

انطلاقاً من رؤية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، واختيار عام 2022 عام المجتمع المدنى، وإطلاق «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، قام روتارى مصر، تحت رعاية المهندس ياسر نشأت، محافظ المنطقة الروتارية «2451 مصر»، وبتنفيذ 15 نادى روتارى وإشراف لجنة الإغاثة والطوارئ برئاسة المهندس على حجاب، بإطلاق المرحلة الأولى من مبادرة «إلى أهل مصر»، لإغاثة منطقة أبورماد بمثلث حلايب وشلاتين، لرفع المعاناة عن أهالى المنطقة من جراء السيول الأخيرة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «تنمية الأسرة المصرية».

شملت قافلة الإغاثة إرسال ٦٥٠ بطانية، ١٥٠ حقيبة مدرسية، ٢ طن أغذية، ألبان أطفال وأدوية لعلاج أصحاب الأمراض المختلفة «صدر، برد، أطفال، عامة»، حيث جرى شحن المعونات المختلفة من مدن ومحافظات المحلة الكبرى، القاهرة، الإسكندرية، الغردقة وأسوان، كما تم توزيعها على الأهالى بشكل عاجل وعادل، وذلك بالتنسيق مع القيادات المحلية والشعبية فى منطقة أبورماد بمثلث حلايب وشلاتين.

جدير بالذكر أنه يتم الآن الإعداد للمرحلة الثانية من مبادرة «إلى أهل مصر»، من خلال إطلاق قافلة خدمية، تشمل العديد من الأنشطة الطبية، الحرفية، التوعوية والتعليمية، خلال شهر فبراير المقبل.