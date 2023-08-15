استقرار أسعار الفضة اليوم.. وعيار 900 بـ27.84 جنيه

تواصل أسعار الفضة في مصر استقرارها منذ الأسبوع الماضي، داخل محلات بيع الفضة، التي تشهد الفترة الحالية توازنا بين العرض والطلب، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.

وتستعرض السطور التالية أسعار الفضة اليوم الثلاثاء في مصر، والتي جاءت كما يلي.

أسعار الفضة اليوم

- يسجل جرام الفضة عيار 999 اليوم 30.90 جنيه.

- يبلغ سعر جرام الفضة عيار 958 داخل محلات الفضة 29.64 جنيه.

- كما وصل سعر جرام الفضة عيار 925 اليوم الثلاثاء 28.61 جنيه.

- وبالنسبة لسعر جرام الفضة عيار 900 يبلغ الآن 27.84 جنيه.

- وعن سعر عيار 800 يسجل 24.75 جنيه.

- ووصل سعر جرام الفضة عيار 880 الآن 27.22 جنيه.

- فيما تسجل سعر الأونصة الفضة داخل المحلات 963.136 جنيه.

أسعار الذهب في مصر

وبالنسبة لأسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر تواصل تراجعها منذ تعاملات أمس الإثنين، حيث انخفضت الأسعار في تعاملات الظهيرة بقيمة وصلت إلي 10 جنيهات بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعا في محلات الصاغة، وسجل 2255 جنيها، وعيار 24 يبلغ 2577 جنيها، كما سجل سعر جرام الفضة عيار 18 في محلات الصاغة 1933 جنيها.