كليات متاحة للمرحلة الثانية لشعبة أدبي بجامعة المنصورة

أتاحت جامعة المنصورة العديد من الكليات في المرحلة الثانية للتنسيق للثانوية العامة، بعد بدء التسجيل بها منذ مساء أمس، بعد إعلان نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى للثانوية العامة، ويمكن للطلاب اختيار مختلف الكليات للشعبة الأدبية للتسجيل به من جامعة المنصورة.

كليات متاحة لشعبة أدبي للمرحلة الثانية بجامعة المنصورة

وأوضحت جامعة المنصورة مختلف الكليات المتاحة للطلاب للتقديم بها من الجامعة للمرحلة الثانية في التنسيق لطلاب الثانوية العامة شعبة أدبي وهي:

آداب انتساب موجه المنصورة

تجارة انتساب موجه المنصورة

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية رياضية بنين المنصورة

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

حقوق المنصورة

حقوق انتساب موجه المنصورة

سياحة وفنادق المنصورة

معاهد للشعبة الأدبية في المرحلة الثانية بالدقهلية

ويوجد العديد من المعاهد المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية للتسجيل بها في رغبات تنسيق المرحلة الثانية بالثانوية العامة وهي:

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

العالي خدمه اجتماعيه المنصوره

الفني التجارى بالمطريه

الفني التجارى بالمنصورة

الفني للفنادق المطريه

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة

المعهد العالي للغات بالمنصورة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة.