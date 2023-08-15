تنسيق معهد فني تجارى 2023.. أماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثانية أدبي

كشفت وزارة التعليم العالي، عن وجود أماكن شاغرة أمام الطلاب بالمعاهد لتنسيق المرحلة الثانية الشعبة الأدبية، بالتزامن مع بدء أعمال تنسيق المرحلة الثانية التي تستمر حتى السبت المقبل، حيث يجري الطلاب خطوات التنسيق إلكترونيا، ومن الأماكن الشاغرة معهد فني تجاري بعدد من المحافظات، كما يلي.

معهد فني تجاري بالمحافظات

- الفني التجاري بأسوان

- الفني التجاري بأسيوط

- الفني التجاري بالإسكندرية

- الفني التجاري بالروضة

- الفني التجاري بالزقازيق

- الفني التجاري بالعريش

- الفني التجاري بالمحلة الكبرى

- الفني التجاري بالمطرية

- الفني التجاري بالمنصورة

- الفني التجاري ببنها

- الفني التجاري ببور سعيد

- الفني التجاري بدمنهور

- الفني التجاري بدمياط

- الفني التجاري بسوهاج

- الفني التجاري بشبرا

- الفني التجاري بطنطا

- الفني التجاري بقنا

- الفني التجاري بقويسنا

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة

- المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج

- المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

- المعهد العالي للغات بأسوان

- المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج (شعبة نظم)

- المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

- المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

- المعهد العالي للغات بالمنصورة

- المعهد الكندي العالي للإ دارة 6 أكتوبر

- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

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- النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

-المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

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