«الأرصاد» تحذّر المصطافين من طقس الغد: تجنبوا النزول منعا للغرق

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المصطافين على الشواطئ، من حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يُتوقع أن تنشط الرياح على شواطئ البحر المتوسط، بمدن «مطروح، والعلمين، والإسكندرية، وبلطيم، ودمياط، وبورسعيد» وسرعة الرياح تتراوح بين 30 حتى 50 كيلومترا في الساعة.

الأرصاد تحذّر من حالة الطقس غدا

وناشدت هيئة الأرصاد، المصطافين، باتخاذ الحذر وعدم النزول في ظل ارتفاع الأمواج منعا للغرق، مشيرة إلى ارتفاع الأمواج في تلك المناطق من المدن الساحلية إلى 1.5 : 2:5 متر.

وأوضحت أنّ حالة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس تكون مضطربة، وسرعة الرياح تتراوح بين 50 حتى 70 كيلومترا، وارتفاع الأمواج يصل إلى 3:5 متر.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا كما يلي:

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 25.

أكتوبر 35 24.

بنها 34 25.

دمنهور 32 25.

وادى النطرون 34 24.

كفر الشيخ 33 24.

المنصورة 33 25.

الزقازيق 34 25.

شبين الكوم 34 25.

طنطا 33 24.

دمياط 32 24.

الإسماعيلية 35 24.

السويس 34 24.

العريش 33 24.

رفح 32 25.

رأس سدر 37 25.

نخل 35 18.

كاترين 33 17.

الطور 33 27.

طابا 35 25.

العلمين الجديدة 31 24.

مطروح 30 23.

السلوم 32 21.

سيوة 35 22.

رأس غارب 37 29.

سفاجا 38 29.

مرسى علم 38 30.

شلاتين 41 31.

حلايب 35 29.

أبو رماد 36 29.

رأس حدربة 35 28.

الفيوم 35 24.

بني سويف 35 24.

المنيا 35 23.

أسيوط 36 23.

سوهاج 38 25.

قنا 41 27.

الأقصر 42 28.

أسوان 43 29.

الوادي الجديد 40 24.

أبو سمبل 40 28.