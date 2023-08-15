«الأرصاد»: استمرار تحسن الأحوال الجوية.. وطقس معتدل طوال الأسبوع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، استمرار التحسن في حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، وتستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الجو تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على غير المعتاد في مثل هذا الوقت من العام، والذي يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، موضحة أن التحسن في الأحوال الجوية يستمر الأسبوع الجاري وحتى مطلع الأسبوع المقبل.

حالة الطقس غدًا الأربعاء

وعن أسباب التحسن فى حالة الطقس، أوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بالتزامن مع كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، فيما تتأثر بكتل هوائية شمالية منخفضة ومعتدلة في حرارتها.

طقس الأربعاء.. حار رطب على القاهرة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد غدًا الأربعاء.

فيما يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، معتدل الحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدًا الأربعاء

القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 30 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.