«الأرصاد»: الأجواء غير مناسبة للصيد والملاحة في البحر الأحمر وخليج السويس اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ أجواء فترة الليل معتدلة تماما في معظم محافظات الجمهورية، في ظل نشاط للرياح بمعظم المحافظات وبسرعات تتراوح بين 30 إلى 35 كيلومترا في الساعة.

الإحساس بنسمات الهواء اللطيفة

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، أنّ نشاط الرياح سيساعد بشكل كبير على تشتت نسب الرطوبة في فترة الليل، وبالتالي، لا نشعر بها، بل نشعر بنسمات الهواء اللطيفة واعتدال فترات الطقس في فترة الليل على أغلب الأنحاء.

نشاط رياح مثير للرمال والأتربة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح قد يكون مثيرا للرمال والأتربة في محافظات شمال الصعيد والمنيا وأسيوط، لكنها لن تكون مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية، لافتًا إلى أنّ نشاط الرياح سيؤدي إلى إيقاف الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس، وستكون سرعات الرياح بين 40 إلى 50 كيلومترا، وسيكون البحر الأحمر وخليج السويس غير مؤهلين لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، ولكن البحر المتوسط معتدل ويمكن التمتع بالأنشطة به.