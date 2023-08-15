«زمردة» تطلق برنامجا للشباب المصريين بالخارج ضمن مبادرة «اتكلم عربي»

قالت أميرة يوسف، مؤسسة شركة «زمردة»، إن الشركة تستهدف تعريف الشباب بمجتمعهم، من خلال تنظيم زيارات ومعسكرات لهم داخل المحافظات المختلفة، لتنمية روح الانتماء لوطنهم، ومساعدتهم للغير والعمل على خدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته وزارة الهجرة، لاستعراض نتائج النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، بجانب عرض جهود وأنشطة الوزارة خلال عام، بمقر الوزارة بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

التواصل مع أبناء المصريين بالخارج

وأضافت مؤسسة الشركة، أن برنامج «زمردة» الحديث يستهدف الشباب المصريين بالخارج، ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتي تهدف إلى التواصل مع أبناء المصريين بالخارج، وتنمية مهاراتهم القيادية وتعريفهم بمجتمعهم المصري، وتعزيز الهوية المصرية واستخدام اللغة العربية.

وتابعت: «هدفنا الأول كان الشباب داخل مصر، لذا تم التعاون مع الوزارة لنقل البرنامج للشباب المصريين بالخارج، إيمانا منا بأن مستقبل مصر سيتحقق شبابها».

وأوضحت «يوسف»، أن هناك 4 برامج تعمل عليها الشركة، ومنها رحلة على المدى البعيد، ومعسكرات بيات، ورحلات استكشافية، ومعسكرات الخدمة الاجتماعية.

تنظيم معسكر يوم واحد للشباب المصريين بالخارج

وأشارت مؤسسة الشركة إلى خطة البرنامج ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، قائلة «آخر الصيف سيتم تنظيم معسكر يوم واحد للشباب المصريين بالخارج، للتعريف بالتاريخ المصري القديم والحضارة الفرعونية، من خلال الألعاب، إضافة إلى تنفيذ المعسكرات والتواصل معهم من خلال السوشيال ميديا للشباب المصريين بالخارج».