بيوت مستوحاة من الطبيعة البدوية للحفاظ على الأصالة والهوية البصرية بسيوة

للحفاظ على الأصالة، ومراعاةً للهوية البصرية، حرصت الدولة المصرية على توفير وحدات سكنية لأهالي مطروح، بتصاميم مستوحاه من الطبيعة البدوية، وجرى تشييد 12 منزلًا على مساحة 65 مترًا للمنزل الواحد بقرية بهي الدين بواحة سيوة، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، ضمن مشروع القرية البدوية بواحة سيوة.

1500 وحدة سكنية على الطراز البدوي بالضبعة

فيما جرى إنشاء 1500 وحدة سكنية على الطراز البدوي بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح على مساحة 2380 فدانًا، وتشييد 324 عمارة سكنية ومجمع مدارس ومكتب بريد ومحطة وقود والعديد من الخدمات.

المنازل البدوية تتم بمكونات من الطبيعة

وقال الدكتور حسام البرمبلي أستاذ العمارة والتخطيط بكلية الهندسة جامعة عين شمس، في حديثه لـ«الوطن»، إن إنشاء الوحدات السكنية على الطراز البدوي خاصة بالأماكن ذات الطابع الخاص كواحة سيوة والضبعة أمر ملائم للبيئة المحيطة، ويساهم بالحفاظ على الأصالة والهوية، خاصة مع استخدام مواد بناء محلية من الطبيعة، تساعد على مقاومة أعمال التعرية والرطوبة الناتجة عن قربها من ساحل البحر المتوسط.

وأضاف أستاذ العمارة، إلى أن الساحل الشمالي المصري يحظى بهوية خاصة تميزه عن غيره، على سبيل المثال الأبنية بمرسى مطروح، والتي تكون بارتفاع من 3 إلى 4 أدوار على الأكثر، وتتخلل المباني مسطحات مفتوحة سواء كانت مزروعة أو مناطق فضاء، لمنع وجود عوائق التهوية والإظلال.

«تنشيط السياحية»: المباني البدوية ستساهم بالترويج للسياحة

وأكد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحية، في حديثه لـ «الوطن»، أن الطبيعة الخاصة الساحرة لسيوة تستوجب الحفاظ على طبيعتها، فتشييد مباني بدوية بمدن ومراكز مرسى مطروح أمر جيد، وسيساهم بصورة كبيرة في الترويج للسياحة.

الحفاظ على الهوية تجذب السياح

وأضاف «القاضي»، أن العالم الآن يستهدف السياحة المستدامة، وهي أن تكون السياحة لها علاقة بالبيئة، وتعزز ترشيد الكهرباء والمياه والموارد، وإعادة التدوير للحفاظ على البيئة، مع الحفاظ على الهوية البصرية، لافتًا إلى أن السائح يقطع المسافات لرؤية أشياء مميزة لها علاقة بالأصالة وخصوصية المكان.