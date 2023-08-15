مصرع وإصابة 4 عمال داخل بيارة صرف صحي في زفتى بالغربية

شهدت قرية سنبو التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، مصرع 3 عمال أثناء تسليك غرفة صرف صحي، وإصابة رابع وحالته خطيرة، وتم التحفظ على الجثامين داخل المشرحة، ونقل المصاب إلى مستشفى زفتى العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

سقوط 4 عمال في بيارة صرف صحي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بسقوط 4 عمال داخل غرفة صرف صحي، بقرية سنبو التابعة لدائرة المركز، أثناء قيامهم بعملية التسليم.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وقوات الإنقاذ التابعة للحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم انتشال 3 جثامين من داخل غرفة صرف صحي بعمق 10 أمتار، وهم رضا رمضان السقا، ويبلغ من العمر 30 عاما، مقيم بمحافظة الدقهلية، وحسن السيد الغنام، ويبلغ من العمر 45 عاما، وإسلام عبد الهادي أحمد، 26 عاما، مقيم بمحافظة قنا، وإنقاذ شخص رابع يدعى حسن محمد الدهشوري، ويبلغ من العمر 28 عاما، ويعمل سائق توك توك، في حالة صحية خطرة.

ندب الطب الشرعي

وتم نقل الجثامين إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وجرى حجزه داخل العناية المركزة بمستشفى زفتى العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثامين إلى ذويها.