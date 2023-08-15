أفضل الجامعات للدراسة في الخارج وفقا لتصنيف «شنجهاي»

بالتزامن مع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، يبحث الطلاب عن أفضل الجامعات للدراسة في الخارج، واستكمال تعليمهم العالي في العديد من الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية، نظرًا لجودة تعليمهم.

أفضل الجامعات للدراسة في الخارج

ومن أفضل الجامعات للدراسة في الخارج، تتصدر جامعة هارفارد تصنيف شنجهاي لأفضل الجامعات في العالم للعام الثاني والعشرين على التوالي، ومن الواضح استمرار تفوق الجامعات الأمريكية في هذه القائمة السنوية، التي صدرت اليوم الثلاثاء للعام الحالي، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

تصنيف شنجهاي لأفضل الجامعات التعليم العالي

في نسخة 2023 من تصنيف شنجهاي لأفضل الجامعات للدراسة في الخارج لاستكمال التعليم العالي، استمرت المؤسسات الجامعية في البلدان الناطقة بالإنجليزية في التفوق، وتحتل العشرة الأولى من المراكز، وتشمل 8 جامعات أمريكية وجامعتين بريطانيتين، ويصدر هذا التصنيف العالمي منذ عام 2003 عن شركة (شنجهاي رانكينج كونسلتنسي) المستقلة.

الجامعات الأمريكية

وتصنيف شنجهاي العديد من الجامعات الأمريكية المرموقة، بما في ذلك:

- جامعة هارفارد.

- جامعة ستانفورد.

- معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

- جامعة بيركلي.

- جامعة برينستون.

- جامعة كولومبيا.

- جامعة كالتك.

- جامعة شيكاغو.

جامعات بريطانية

ومن بين الجامعات البريطانية المتفوقة في تصنيف شنجهاي، تأتي كالتالي:-

- جامعة كامبريدج.

- جامعة أكسفورد.

وتعتبر هاتين الجامعتين من أشهر وأرقى الجامعات في العالم، حيث تتمتعان بسمعة عالية وتقدمان برامج تعليمية متميزة في مختلف التخصصات الأكاديمية.

الجامعات الفرنسية

وتحتفظ فرنسا بجامعات في قائمة أفضل 100 جامعة في العالم وفقًا لتصنيف شنجهاي، وتشمل هذه الجامعات:

- جامعة باريس للعلوم والآداب (Paris Sciences & Lettres)، التي تحتل المرتبة 41.

- جامعة السوربون (Sorbonne)، التي تحتل المرتبة 46.

- جامعة باريس سيتيه (Paris-Saclay)، التي تحتل المرتبة 68.

كيف يتم تصنيف الجامعات؟

ويأخذ تصنيف شنغهاي في الاعتبار معايير متعددة، بما في ذلك عدد الجوائز المتميزة التي حصل عليها الطلاب والأساتذة مثل جوائز نوبل وفيلدز، وعدد الاستشهادات العلمية للباحثين في تخصصاتهم، وعدد المنشورات العلمية في مجلات مرموقة مثل ساينس ونيتشر.